Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
21°
Срд, 20
20°
Чтв, 21
20°
ЦБ USD 80.43 0.41 19/08
ЦБ EUR 94.09 0.38 19/08
Нал. USD 80.90 / 80.50 19/08 11:05
Нал. EUR 94.55 / 95.50 19/08 11:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 763
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 650
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 888
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 505
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
МВД предупредило об обманах под предлогом замены цифрового ТВ
Мошенники начали активную кампанию по обману пенсионеров, выдавая себя за сотрудников, занимающихся заменой цифрового телевидения. По информации МВД, злоумышленники звонят и сообщают о необходимости обновления телевизионной сетки, для чего требуют назвать код из SMS. После этого с пенсионером связывается подставной специалист Роскомнадзора, который утверждает, что аккаунт на портале «Госуслуги» взломали и оформлена доверенность на распоряжение банковскими счетами. Злоумышленники настоятельно просят перевести все деньги на «новые выпущенные карты», которые на самом деле являются счетами аферистов.

Мошенники начали активную кампанию по обману пенсионеров, выдавая себя за сотрудников, занимающихся заменой цифрового телевидения.

По информации МВД, злоумышленники звонят пожилым людям и сообщают им о необходимости обновления телевизионной сетки, для чего требуют назвать код, полученный в SMS-сообщении.

После этого с пенсионером связывается подставной специалист Роскомнадзора, который утверждает, что аккаунт на портале «Госуслуги» взломали и оформлена доверенность на распоряжение банковскими счетами. Для убедительности мошенник может сообщить подробности о суммах и банках, в которых находятся средства жертвы. В завершение разговора злоумышленники настоятельно просят перевести все деньги на «новые выпущенные карты», которые на самом деле являются счетами аферистов.

МВД призывает граждан быть осторожными и не вестись на уловки мошенников.