МВД предупредило об обманах под предлогом замены цифрового ТВ

Мошенники начали активную кампанию по обману пенсионеров, выдавая себя за сотрудников, занимающихся заменой цифрового телевидения. По информации МВД, злоумышленники звонят и сообщают о необходимости обновления телевизионной сетки, для чего требуют назвать код из SMS. После этого с пенсионером связывается подставной специалист Роскомнадзора, который утверждает, что аккаунт на портале «Госуслуги» взломали и оформлена доверенность на распоряжение банковскими счетами. Злоумышленники настоятельно просят перевести все деньги на «новые выпущенные карты», которые на самом деле являются счетами аферистов.

МВД призывает граждан быть осторожными и не вестись на уловки мошенников.