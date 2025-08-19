МВД предупредило об обманах под предлогом замены цифрового ТВ

Мошенники начали активную кампанию по обману пенсионеров, выдавая себя за сотрудников, занимающихся заменой цифрового телевидения.
По информации МВД, злоумышленники звонят пожилым людям и сообщают им о необходимости обновления телевизионной сетки, для чего требуют назвать код, полученный в SMS-сообщении.
После этого с пенсионером связывается подставной специалист Роскомнадзора, который утверждает, что аккаунт на портале «Госуслуги» взломали и оформлена доверенность на распоряжение банковскими счетами. Для убедительности мошенник может сообщить подробности о суммах и банках, в которых находятся средства жертвы. В завершение разговора злоумышленники настоятельно просят перевести все деньги на «новые выпущенные карты», которые на самом деле являются счетами аферистов.
МВД призывает граждан быть осторожными и не вестись на уловки мошенников.