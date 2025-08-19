Минобрнауки РФ подготовит список приоритетных специальностей для студентов

Минобрнауки РФ к началу учебного года представит список приоритетных специальностей для студентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра Валерия Фалькова.

«В настоящее время мы работаем над критериями … и уже в начале учебного года будет представлен перечень соответствующих приоритетных специальностей, по которому мы, начиная со следующего года, будем готовить студентов», — сказал Фальков на Всероссийском педагогическом съезде.

Ранее аналогичную задачу поставил вице-премьер Дмитрий Чернышенко: выделять приоритетные направления подготовки, привлекать мотивированных абитуриентов и стимулировать их. Планируется распределять не менее 50% бюджетных мест через госзаказ и предоставлять льготные образовательные кредиты для студентов, выбравших приоритетные специальности.