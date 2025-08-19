Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
21°
Срд, 20
20°
Чтв, 21
19°
ЦБ USD 80.43 0.41 19/08
ЦБ EUR 94.09 0.38 19/08
Нал. USD 81.00 / 80.40 19/08 16:21
Нал. EUR 94.55 / 94.87 19/08 16:21
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
2 часа назад
352
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 788
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 668
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 899
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Лавров озвучил условие для долгосрочных договоренностей по Украине
По словам министра, для достижения долгосрочных договоренностей необходимо в полной мере уважать интересы безопасности России и права русских и русскоязычных людей, которые живут на Украине, так как эти проблемы нуждаются в срочном устранении в контексте урегулирования. Ранее Лавров назвал главную цель РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил условие для долгосрочных договоренностей по Украине. Об этом он сказал 19 августа в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам министра, для достижения долгосрочных договоренностей необходимо в полной мере уважать интересы безопасности России и права русских и русскоязычных людей, которые живут на Украине, так как эти проблемы нуждаются в срочном устранении в контексте урегулирования.

Ранее Лавров назвал главную цель РФ.