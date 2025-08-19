Лавров озвучил условие для долгосрочных договоренностей по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил условие для долгосрочных договоренностей по Украине. Об этом он сказал 19 августа в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам министра, для достижения долгосрочных договоренностей необходимо в полной мере уважать интересы безопасности России и права русских и русскоязычных людей, которые живут на Украине, так как эти проблемы нуждаются в срочном устранении в контексте урегулирования.
Ранее Лавров назвал главную цель РФ.