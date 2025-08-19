Лавров назвал главную цель России
По его словам, Россия никогда не стремилась просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс или Новороссия, ее цель — это защита русских, исторически проживающих на этих землях. Он напомнил, что русские «проливали кровь и в Крыму, и на Донбассе, создавали города — Одессу, Николаев, многие другие».
Глава МИД Сергей Лавров назвал главную цель России. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Вести».
По его словам, Россия никогда не стремилась просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс или Новороссия, ее цель — это защита русских, исторически проживающих на этих землях.
Он напомнил, что русские «проливали кровь и в Крыму, и на Донбассе, создавали города — Одессу, Николаев, многие другие».