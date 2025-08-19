Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
21°
Срд, 20
20°
Чтв, 21
19°
ЦБ USD 80.35 -0.08 20/08
ЦБ EUR 93.56 -0.53 20/08
Нал. USD 80.70 / 80.40 19/08 18:25
Нал. EUR 94.40 / 94.50 19/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
4 часа назад
417
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 794
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 674
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 905
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Компания «Зеленый сад» подготовила для рязанцев спецпредложение по ипотеке

«Зеленый сад» предложил решение для тех, кто не подходит под условия льготных ипотечных программ, но хочет купить квартиру в новостройке. Рязанцы могут приобрести жилье в ЖК «Окская стрелка», Skyline, ITower и Discovery всего под 13,9% годовых.

Квартиры в домах «Зеленого сада» — это личное пространство с высокими потолками, панорамными окнами, мастер-спальнями, террасами, собственным паркингом и кладовыми.

Вау-дворы с уникальным благоустройством — продолжение территории комфорта. В них предусмотрено все для отдыха: лавочки с USB-разъемами и подогревом, тень от навесов и зеленых насаждений, фонтан и бельчатник, яркая вечерняя подсветка.

В своем дворе жильцы будут чувствовать себя в полной безопасности. Для этого установлены видеонаблюдение, тревожные кнопки, система Face-ID. Круглосуточно работает пост охраны. На закрытой территории жилых комплексов создана безбарьерная среда без лишних ступеней и резких спусков.

Для детей обустроены большая песочница с кварцевым песком и водно-игровым оборудованием, горки-лазалки, спортплощадки и автогородок с бесплатными веломобилями.

Квартира от «Зеленого сада» — не только выгодная покупка, но и надежная инвестиция на годы вперед. Она всегда сохранит свой уникальный облик и точно не потеряет в цене. Выбирайте квартиру своей мечты на сайте. Подробности по телефону: +7 (4912) 77-77-77.

Застройщик: ООО СЗ «ЗЕЛЕНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ». Проектная декларация № 62-000396 от 07.08.2025, подробности на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015. Оценивайте свои финансовые возможности и риски, изучите все условия предоставления кредита (займа). Информация не является офертой. Подробности на сайте, по телефону: +7 (4912) 77-77-77, в отделе продаж ГК «Зеленый сад»: Солотчинское шоссе, д. 2.