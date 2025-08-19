Холодную воду отключат еще на четырех улицах Рязани

Еще на четырех улицах Рязани не будет воды 19 августа. Об этом сообщается на сайте водоканала. ХВС отключат c 09:30 до 17:00 по адресам: 2-й Школьный переулок 1; Первомайский проспект 58, 58 корп.1, 60, 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66 корп.1, 66 корп.2; Цветной бульвар 10- офисное здание; Первомайский проспект 62 корп.1 (МБОУ Школа № 39 Центр физико-математического образования).