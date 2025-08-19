Епископом Касимовским и Сасовским стал архимандрит Исаакий (Иванов)
Отмечается, что в понедельник, 18 августа, в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Исаакия (Иванова) в епископа Касимовского и Сасовского.
Епископом Касимовским и Сасовским стал архимандрит Исаакий (Иванов). Об этом сообщает сайт Рязанской Епархии.
