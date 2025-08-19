Эксперты спрогнозировали понижение ключевой ставки до 14% к концу года

Эксперты спрогнозировали понижение ключевой ставки до 14% к концу года. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца.

Он пояснил, что уже на ближайшем заседании в сентябре ожидает снижения ставки на два процентных пункта, после чего последует еще одно аналогичное понижение.

По его мнению, такая динамика приведет к формированию реальной ключевой ставки, которая будет соответствовать текущему состоянию российской экономики и позволит развивать бизнес благодаря доступу к более дешевым финансовым ресурсам.