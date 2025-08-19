Экономист спрогнозировал снижение цен на овощи и фрукты в России

Как отметил Игорь Балынин, сладкий перец, кабачки и баклажаны в магазинах к середине сентября подешевеют на 25-35%, лук и картофель — на 20-25%. Цены на морковь, капусту и свеклу, по его словам, снизятся на 10-15%. Кроме того, виноград (в зависимости от сорта) подешевеет на 25-45%, груши — на 25-30%, арбузы и дыни — на 20-25%, яблоки — на 15-20%. Игорь Балынин объяснил, что цены на овощи и фрукты упадут в том числе из-за сбора отечественного урожая.

