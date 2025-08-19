Рязань
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
4 часа назад
417
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 794
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 674
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 905
Все публикации →
Экономист рассказал россиянам о новом пособии и росте выплаты семьям с детьми
Экономист рассказал россиянам о новом пособии и росте выплаты семьям с детьми. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

По его словам, с 1 сентября 2025 года студенткам-очницам повысят пособие по беременности и родам. С начала 2026-го семьи с двумя и более детьми смогут получать новую выплату — возврат части НДФЛ.

Специалист пояснил, что в первом случае сумма составит 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В зависимости от длительности отпуска молодой маме начислят от 80 тыс. до 110 тыс. рублей.

Во второй ситуации родители смогут ежегодно возвращать часть уплаченного НДФЛ, если их среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума. Размер возврата будет зависеть от числа детей: при двух — до 91 тыс. рублей на обоих родителей, при трех — до 114 тыс., при четырех — до 137 тыс.