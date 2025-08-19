Экономист рассказал россиянам о новом пособии и росте выплаты семьям с детьми

С 1 сентября 2025 года студенткам-очницам повысят пособие по беременности и родам. С начала 2026-го семьи с двумя и более детьми смогут получать новую выплату — возврат части НДФЛ. Специалист пояснил, что в первом случае сумма составит 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В зависимости от длительности отпуска молодой маме начислят от 80 тыс. до 110 тыс. рублей. Во второй ситуации родители смогут ежегодно возвращать часть уплаченного НДФЛ, если их среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума. Размер возврата будет зависеть от числа детей: при двух — до 91 тыс. рублей на обоих родителей, при трех — до 114 тыс., при четырех — до 137 тыс.

Экономист рассказал россиянам о новом пособии и росте выплаты семьям с детьми. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

По его словам, с 1 сентября 2025 года студенткам-очницам повысят пособие по беременности и родам. С начала 2026-го семьи с двумя и более детьми смогут получать новую выплату — возврат части НДФЛ.

Специалист пояснил, что в первом случае сумма составит 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В зависимости от длительности отпуска молодой маме начислят от 80 тыс. до 110 тыс. рублей.

Во второй ситуации родители смогут ежегодно возвращать часть уплаченного НДФЛ, если их среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума. Размер возврата будет зависеть от числа детей: при двух — до 91 тыс. рублей на обоих родителей, при трех — до 114 тыс., при четырех — до 137 тыс.