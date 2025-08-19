Экономист предупредила россиян о подорожании бензина
По словам Людмилы Кривко, цены на бензин на заправках в сентябре вырастут на 0,5-2,5% по сравнению с показателями конца июля. За литр АИ-92 придется отдать от 60,55 до 72,10 рубля, АИ-95 — от 61,00 до 78,50 рубля. Причины роста цен — повышенный спрос на оптовом рынке нефтепродуктов, снижение объема задействованных производственных мощностей отечественных НПЗ, динамика валютного курса. При этом, как отметила Кривко, резкого скачка цен на заправках не прогнозируется.
