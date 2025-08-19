Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
2 часа назад
351
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 788
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 667
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 899
Экономист предупредила россиян о подорожании бензина
Доктор экономических наук, профессор Института международных экономических связей Людмила Кривко предупредила россиян о плавном подорожании бензина. Об этом 19 августа она рассказала «Газете.Ru».

По словам Людмилы Кривко, цены на бензин на заправках в сентябре вырастут на 0,5-2,5% по сравнению с показателями конца июля. За литр АИ-92 придется отдать от 60,55 до 72,10 рубля, АИ-95 — от 61,00 до 78,50 рубля.

Причины роста цен — повышенный спрос на оптовом рынке нефтепродуктов, снижение объема задействованных производственных мощностей отечественных НПЗ, динамика валютного курса.

При этом, как отметила Кривко, резкого скачка цен на заправках не прогнозируется.