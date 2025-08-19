Двум рязанкам вернули похищенные телефонным мошенником деньги
Злоумышленник предоставил ложную информацию об административных правонарушениях, которые якобы совершили родственники потерпевших, и похитил 200 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Женщинам вернули деньги.
Двум жительницам Кораблинского района вернули похищенные телефонным мошенником деньги. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Злоумышленник предоставил ложную информацию об административных правонарушениях, которые якобы совершили родственники потерпевших, и похитил 200 тысяч рублей.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Женщинам вернули деньги.