В России предложили сделать 1 сентября днем бесплатной парковки у школ

Группа депутатов выступила с предложением законодательно установить 1 сентября днем бесплатной парковки у школ по всей стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо обращения к министру транспорта РФ Андрею Никитину.

Парламентарии подчеркивают, что этот день является важным семейным праздником, когда родители провожают своих детей в школу. Однако отсутствие бесплатных парковочных мест у образовательных учреждений часто создает неудобства и вынуждает родителей пользоваться платными стоянками.

Депутаты отмечают, что в разных регионах России действуют различные правила предоставления бесплатной парковки в праздничные и выходные дни, что приводит к неравенству для жителей разных городов.

«Считаем целесообразным внести изменения в Федеральный закон от 29.12.2017 N443-ФЗ „Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ и установить единое правило для всех субъектов Российской Федерации, в соответствии с которым взимание платы за пользование платной парковкой не допускается 1 сентября рядом с общеобразовательными организациями, чтобы родители могли припарковать свои транспортные средства бесплатно и проводить ребенка в школу», — говорится в документе.

Авторы инициативы уверены, что реализация данного предложения станет важной мерой поддержки семей с детьми и поможет укрепить семейные ценности в обществе.