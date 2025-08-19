Рязань
В России предложили сделать 1 сентября днем бесплатной парковки у школ
Авторы инициативы уверены, что реализация данного предложения станет важной мерой поддержки семей с детьми и поможет укрепить семейные ценности в обществе.