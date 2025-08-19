20 августа электричество отключат в двух населенных пунктах Рязанской области
20 августа без света останется Сасовский округ. Об этом в своих соцсетях сообщила пресс-служба райадминистрации. Электроэнергию отключат с 9:30 до 17:00 на улице Сиреневой посёлка Молодёжный. Также с 10:00 до 12:00 света не будет в сёлах Любовниково и Гавриловское.
20 августа без света останется Сасовский округ. Об этом сообщила пресс-служба «Рязаньэнерго».
Электроэнергию отключат с 9:30 до 17:00 на улице Сиреневой посёлка Молодёжный.
Также с 10:00 до 12:00 света не будет в сёлах Любовниково и Гавриловское.