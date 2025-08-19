19-летний рязанец обворовал хозпостройку
Установлено, что в марте 2025 года подсудимый похитил из хозяйственной постройки бензиновый триммер, маску и сварочный аппарат. Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.
