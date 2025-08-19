10 населенных пунктов в Рязанской области останутся без света 20 августа
10 населенных пунктов Клепиковского района останутся без света 20 августа. Об этом в своих соцсетях сообщила пресс-служба райадминистрации.
С 9:00 до 17:00 электричество отключат в следующих населенных пунктах Клепиковского района:
- деревня Аверькиево;
- деревня Алтухово;
- деревня Анциферово;
- деревня Большая Матвеевка;
- деревня Дунино;
- деревня Зубово;
- деревня Пансурово;
- село Стружаны;
- деревня Чебукино;
- деревня Барснево.
Причина отключения — плановые ремонтные работы.