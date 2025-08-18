Жители четырех улиц в Рязани останутся без холодной воды 19 августа

Во вторник, 19 августа, с 09:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам: улица Бронная, дом № 14; улица Новикова-Прибоя, дом № 26; улица Октябрьская, дома №№ 47, 48/16, 49, 49 корп.1, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 56-а (МБОУ Школа № 48); улица Энгельса, дом № 53.