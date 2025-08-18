Жители четырех улиц в Рязани останутся без холодной воды 19 августа
Во вторник, 19 августа, с 09:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- улица Бронная, дом № 14;
- улица Новикова-Прибоя, дом № 26;
- улица Октябрьская, дома №№ 47, 48/16, 49, 49 корп.1, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 56-а (МБОУ Школа № 48);
- улица Энгельса, дом № 53.