Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
18°
Втр, 19
20°
Срд, 20
20°
ЦБ USD 80.43 0.41 19/08
ЦБ EUR 94.09 0.38 19/08
Нал. USD 80.90 / 80.50 18/08 18:30
Нал. EUR 94.70 / 95.50 18/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 672
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 576
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 838
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 430
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Жители четырех улиц в Рязани останутся без холодной воды 19 августа
Во вторник, 19 августа, с 09:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам: улица Бронная, дом № 14; улица Новикова-Прибоя, дом № 26; улица Октябрьская, дома №№ 47, 48/16, 49, 49 корп.1, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 56-а (МБОУ Школа № 48); улица Энгельса, дом № 53.

Жители четырех улиц в Рязани останутся без холодной воды 19 августа. Об этом сообщает «Водоканал».

Во вторник, 19 августа, с 09:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Бронная, дом № 14;
  • улица Новикова-Прибоя, дом № 26;
  • улица Октябрьская, дома №№ 47, 48/16, 49, 49 корп.1, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 56-а (МБОУ Школа № 48);
  • улица Энгельса, дом № 53.