Заключенным в рязанской колонии пытались передать телефоны

Отмечается, что неизвестные подкинули три свертка с телефонами в запретную зону на территории ИК-5. Всего в свертках находилось девять сотовых телефонов, а также зарядные блоки и провода. По данному факту проводится проверка.