За выходные рязанские полицейские задержали более 120 человек

Отмечается, что во время рейдов особое внимание уделили охране общественного порядка на улицах в центре города. В Рязани правоохранители пресекли 25 нарушений миграционного законодательства. В Касимовском, Рыбновском и Сасовском районах области выявили восемь правонарушений, совершенных иностранцами.

За выходные рязанские полицейские задержали более 120 человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что во время рейдов особое внимание уделили охране общественного порядка на улицах в центре города.

В Рязани правоохранители пресекли 25 нарушений миграционного законодательства.

В Касимовском, Рыбновском и Сасовском районах области выявили восемь правонарушений, совершенных иностранцами.