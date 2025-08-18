За выходные рязанские полицейские задержали более 120 человек
Отмечается, что во время рейдов особое внимание уделили охране общественного порядка на улицах в центре города. В Рязани правоохранители пресекли 25 нарушений миграционного законодательства. В Касимовском, Рыбновском и Сасовском районах области выявили восемь правонарушений, совершенных иностранцами.
За выходные рязанские полицейские задержали более 120 человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
