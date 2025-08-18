В Свердловской области беременную девушку переехала собственная машина

В Свердловской области беременную девушку переехала собственная машина. Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

30-летняя водительница поставила «Ниву» на склоне без использования стояночного тормоза. Когда женщина отошла на несколько метров, автомобиль покатился. Женщина попыталась достать из него сидящего внутри ребенка и сама попала под колеса. После транспорт съехал в кювет.

Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу, где она скончалась. У нее остались двое сыновей в возрасте 4 и 7 лет.