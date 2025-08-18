Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 691
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 598
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 853
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 451
В Смолеевке установили ограждения и светофоры рядом со школой
В селе Смолеевка на улице Молодежная установили новые пешеходные ограждения и светодиодные светофоры рядом со школой. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Рязанской области.

Эти изменения сделали перед началом учебного года после проверки прокуратуры, которая обнаружила, что дорожная инфраструктура не соответствовала требованиям безопасности. Отсутствие необходимых элементов создавало риск аварий вблизи учебного заведения. Прокуратура обратилась в суд, чтобы заставить администрацию исправить ситуацию.