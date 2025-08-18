В Смолеевке установили ограждения и светофоры рядом со школой

В селе Смолеевка на улице Молодежная установили новые пешеходные ограждения и светодиодные светофоры рядом со школой. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Рязанской области. Эти изменения сделали перед началом учебного года после проверки прокуратуры, которая обнаружила, что дорожная инфраструктура не соответствовала требованиям безопасности. Отсутствие необходимых элементов создавало риск аварий вблизи учебного заведения. Прокуратура обратилась в суд, чтобы заставить администрацию исправить ситуацию.

