В Рязани в день траура приспустили государственные флаги
На древках повязаны траурные ленты. «Рязань скорбит о жертвах ЧП на заводе в Шиловском районе», — говорится в сообщении горадминистрации. Напомним, губернатор Павел Малков объявил 18 августа днем траура после трагедии на заводе в Шиловском районе, где погибли 20 человек и 154 пострадали.
