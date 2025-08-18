В Рязани в день траура приспустили государственные флаги

На древках повязаны траурные ленты. «Рязань скорбит о жертвах ЧП на заводе в Шиловском районе», — говорится в сообщении горадминистрации. Напомним, губернатор Павел Малков объявил 18 августа днем траура после трагедии на заводе в Шиловском районе, где погибли 20 человек и 154 пострадали.