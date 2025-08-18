Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
20°
Срд, 20
19°
Чтв, 21
22°
ЦБ USD 80.43 0.41 19/08
ЦБ EUR 94.09 0.38 19/08
Нал. USD 80.90 / 80.50 18/08 18:30
Нал. EUR 94.70 / 95.50 18/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 691
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 598
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 853
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 451
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России разрабатывают цифровой сервис для подтверждения возраста при покупке
В России разрабатывается новый цифровой сервис для подтверждения возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями, который станет альтернативой традиционному паспорту. Об этом сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы. «Предполагается, что для подтверждения возраста будет задействовано несколько государственных информационных систем (Единая биометрическая система, Единая система идентификации и аутентификации — прим. ТАСС), а также мессенджер Max», — добавили в пресс-службе. На данный момент специалисты продолжают доработку пользовательского интерфейса.

В России разрабатывается новый цифровой сервис для подтверждения возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями, который станет альтернативой традиционному паспорту. Об этом сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы.

Проект соответствующего постановления правительства уже опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

«Предполагается, что для подтверждения возраста будет задействовано несколько государственных информационных систем (Единая биометрическая система, Единая система идентификации и аутентификации — прим. ТАСС), а также мессенджер Max», — добавили в пресс-службе.

На данный момент специалисты продолжают доработку пользовательского интерфейса и проводят интеграционные тестирования.