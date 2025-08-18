В России разрабатывают цифровой сервис для подтверждения возраста при покупке

В России разрабатывается новый цифровой сервис для подтверждения возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями, который станет альтернативой традиционному паспорту. Об этом сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы. «Предполагается, что для подтверждения возраста будет задействовано несколько государственных информационных систем (Единая биометрическая система, Единая система идентификации и аутентификации — прим. ТАСС), а также мессенджер Max», — добавили в пресс-службе. На данный момент специалисты продолжают доработку пользовательского интерфейса.

В России разрабатывается новый цифровой сервис для подтверждения возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями, который станет альтернативой традиционному паспорту. Об этом сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы.

Проект соответствующего постановления правительства уже опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

«Предполагается, что для подтверждения возраста будет задействовано несколько государственных информационных систем (Единая биометрическая система, Единая система идентификации и аутентификации — прим. ТАСС), а также мессенджер Max», — добавили в пресс-службе.

На данный момент специалисты продолжают доработку пользовательского интерфейса и проводят интеграционные тестирования.