В России предложили запретить мобильные телефоны в детских лагерях

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую. Она отметила, что получает множество жалоб от родителей на неконтролируемое использование гаджетов детьми во время отдыха. Буцкая подчеркнула, что «эффективность воспитательной, образовательной и патриотической работы в детских лагерях сводится к нулю», когда дети проводят большую часть времени за экранами телефонов. Она призвала к необходимости принятия мер для улучшения условий отдыха и обучения детей в лагерях.

