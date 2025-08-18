Рязань
В России предложили штрафовать за вовлечение человека в употребление алкоголя
Для борьбы с этой проблемой профессор считает необходимым подготовку психологов и педагогов, которые будут формировать у молодежи негативное отношение к алкоголю и курению. По его мнению, если употребление этих веществ станет восприниматься крайне негативно, это поможет предотвратить развитие зависимости.