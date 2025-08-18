В России предложили штрафовать за вовлечение человека в употребление алкоголя

В России необходимо ввести ответственность за вовлечение людей в употребление алкоголя и курение, считает профессор Международной академии трезвости Анатолий Глущенко. Об этом пишет издание «Абзац». Он подчеркнул, что такая мера поможет сократить растущее количество подростков с пагубными привычками. Глущенко предложил, чтобы ответственность за вовлечение в употребление алкоголя и табака была уголовной или, на первых порах, административной. Он отметил, что важно проработать механизм определения таких случаев. «Отмечу, что уже десятки губернаторов поддержали главу Вологодского региона Георгия Филимонова, который ввел сухой закон, потому что это показало хорошие результаты», — сказал Глущенко.

«В том числе это касается и магазинов, когда дети приходят за мороженым и смотрят на целые ряды алкогольной продукции. Это разве не вовлечение? При этом отмечу, что уже десятки губернаторов поддержали главу Вологодского региона Георгия Филимонова, который ввел сухой закон, потому что это показало хорошие результаты», — сказал Глущенко.

Для борьбы с этой проблемой профессор считает необходимым подготовку психологов и педагогов, которые будут формировать у молодежи негативное отношение к алкоголю и курению. По его мнению, если употребление этих веществ станет восприниматься крайне негативно, это поможет предотвратить развитие зависимости.