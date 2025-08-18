Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 632
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 554
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 819
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 406
В России предложили сделать бесплатным проезд для школьников
В России предложили сделать бесплатным проезд для школьников в общественном транспорте. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

По его словам, статистика операций по банковским картам показала, что средний чек на такие поездки составил 50 рублей во всех регионах. Таким образом родители тратят на дорогу для детей более 2 тысяч рублей каждый месяц.

«Понятно, что во многих городах эта сумма гораздо выше. А ведь ребятам надо еще ездить на кружки и секции, в гости, да мало ли еще куда. И уже набегает немалая сумма. Мы считаем, что нужно освободить семейный бюджет от этих трат, а заодно прекратить извечное противоборство между контролерами и юными „зайцами“», — заключил парламентарий.