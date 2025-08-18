В России предложили сделать бесплатным проезд для школьников

По словам депутата ГД Сергея Миронова, статистика операций по банковским картам показала, что средний чек на такие поездки составил 50 рублей во всех регионах. Таким образом родители тратят на дорогу для детей более 2 тысяч рублей каждый месяц. «Понятно, что во многих городах эта сумма гораздо выше. А ведь ребятам надо еще ездить на кружки и секции, в гости, да мало ли еще куда. И уже набегает немалая сумма. Мы считаем, что нужно освободить семейный бюджет от этих трат, а заодно прекратить извечное противоборство между контролерами и юными „зайцами“», — заключил парламентарий.

