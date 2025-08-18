В России предложили отменить срок давности по делам о насилии над детьми

По мнению депутата Василины Кулиевой, осужденные должны нести пожизненную ответственность, поскольку «педофильские наклонности» не проходят со временем. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Парламентарий добавила, что снятие временных рамок для таких деяний даст сигнал потенциальным злоумышленникам, что они не смогут уйти от наказания даже через десятки лет.

В России предложили отменить срок давности по делам о насилии над детьми. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Василину Кулиеву.

По ее мнению, осужденные должны нести пожизненную ответственность, поскольку «педофильские наклонности» не проходят со временем.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Парламентарий добавила, что снятие временных рамок для таких деяний даст сигнал потенциальным злоумышленникам, что они не смогут уйти от наказания даже через десятки лет.