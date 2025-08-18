В результате массового ДТП в Рязанском районе пострадали трое детей

Авария случилась примерно в полдень 16 августа на 484-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Там столкнулись «Рено Аркана» с 62-летним рязанцем за рулем, «Хэндай Элантра» под управлением 36-летнего москвича и «Богдан» под управлением 26-летнего жителя Клепиковского района. В результате происшествия пассажиры второй иномарки в возрасте 6-ти, 8-ми, 11-ти и 40 лет получили травмы, им оказали медпомощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В результате массового ДТП в Рязанском районе пострадали трое детей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась примерно в полдень 16 августа на 484-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Там столкнулись «Рено Аркана» с 62-летним рязанцем за рулем, «Хэндай Элантра» под управлением 36-летнего москвича и «Богдан» под управлением 26-летнего жителя Клепиковского района.

В результате происшествия пассажиры второй иномарки в возрасте 6-ти, 8-ми, 11-ти и 40 лет получили травмы, им оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.