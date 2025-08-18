Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
19°
Втр, 19
20°
Срд, 20
20°
ЦБ USD 80.02 0.25 16/08
ЦБ EUR 93.71 0.65 16/08
Нал. USD 80.90 / 80.30 18/08 14:21
Нал. EUR 94.70 / 95.33 18/08 14:21
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 632
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 554
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 819
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 406
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В результате массового ДТП в Рязанском районе пострадали трое детей
Авария случилась примерно в полдень 16 августа на 484-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Там столкнулись «Рено Аркана» с 62-летним рязанцем за рулем, «Хэндай Элантра» под управлением 36-летнего москвича и «Богдан» под управлением 26-летнего жителя Клепиковского района. В результате происшествия пассажиры второй иномарки в возрасте 6-ти, 8-ми, 11-ти и 40 лет получили травмы, им оказали медпомощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В результате массового ДТП в Рязанском районе пострадали трое детей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась примерно в полдень 16 августа на 484-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Там столкнулись «Рено Аркана» с 62-летним рязанцем за рулем, «Хэндай Элантра» под управлением 36-летнего москвича и «Богдан» под управлением 26-летнего жителя Клепиковского района.

В результате происшествия пассажиры второй иномарки в возрасте 6-ти, 8-ми, 11-ти и 40 лет получили травмы, им оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.