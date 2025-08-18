В ОКБ назвали особенности травм пострадавших при ЧП на заводе в Рязанской области

По словам медиков, пострадавшие получили различные повреждения, но у многих выявлены последствия от взрывной волны — нарушения слуха. «Схемы терапии по восстановлению слуха уже назначены, и все процедуры можно проводить без перевода в другие медучреждения», — отметили в ОКБ. Ранее пострадавших посетил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

