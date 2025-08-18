Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 632
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 554
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 819
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 406
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что украинская армия лишилась до 1400 солдат.

Кроме того, ВС РФ уничтожили до 100 беспилотников ВСУ самолетного типа большой дальности UJ-22 и «Паляница» в месте подготовки к запуску, а также 16 единиц грузовой техники.