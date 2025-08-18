В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО

Украинская армия лишилась до 1400 солдат. Кроме того, ВС РФ уничтожили до 100 беспилотников ВСУ самолетного типа большой дальности UJ-22 и «Паляница» в месте подготовки к запуску, а также 16 единиц грузовой техники.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что украинская армия лишилась до 1400 солдат.

Кроме того, ВС РФ уничтожили до 100 беспилотников ВСУ самолетного типа большой дальности UJ-22 и «Паляница» в месте подготовки к запуску, а также 16 единиц грузовой техники.