В Госдуме прокомментировали удары ВСУ по российской инфраструктуре

Недавние удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской инфраструктуре свидетельствуют о неготовности Киева к мирным переговорам. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева.

Он отметил, что усилившиеся атаки на российские территории происходят на фоне обсуждений о возможном урегулировании конфликта.

Журавлев подчеркнул, что действия украинских войск представляют собой «комплексную диверсионную деятельность», направленную на нанесение серьезного ущерба критически важным объектам, таким как атомные электростанции, нефтепроводы и Крымский мост. По его мнению, эти события указывают на пренебрежение Украиной к условиям мирных соглашений и стремление продолжать военные действия.