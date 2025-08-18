Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 672
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 576
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 838
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 430
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Госдуме прокомментировали удары ВСУ по российской инфраструктуре
Недавние удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской инфраструктуре свидетельствуют о неготовности Киева к мирным переговорам. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева.

Он отметил, что усилившиеся атаки на российские территории происходят на фоне обсуждений о возможном урегулировании конфликта.

Журавлев подчеркнул, что действия украинских войск представляют собой «комплексную диверсионную деятельность», направленную на нанесение серьезного ущерба критически важным объектам, таким как атомные электростанции, нефтепроводы и Крымский мост. По его мнению, эти события указывают на пренебрежение Украиной к условиям мирных соглашений и стремление продолжать военные действия.