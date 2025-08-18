В Госдуме предложили ввести бесплатные группы продленного дня во все школы

В законопроекте прописано, что расходы должны покрываться из бюджета, а брать деньги с родителей будет запрещено. Инициативу планируют закрепить поправками в закон «Об образовании». Если предложение примут, власти на федеральном и региональном уровнях обязаны будут создавать условия для работы «продленок».

В Госдуме предложили ввести бесплатные группы продленного дня во все школы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутатов.

В законопроекте прописано, что расходы должны покрываться из бюджета, а брать деньги с родителей будет запрещено.

Инициативу планируют закрепить поправками в закон «Об образовании».

Если предложение примут, власти на федеральном и региональном уровнях обязаны будут создавать условия для работы «продленок».