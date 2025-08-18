В ГД предложили увеличить пошлину на водительские удостоверения для мигрантов

В России предложили увеличить размер госпошлины за выдачу водительских удостоверений для иностранных граждан до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на группу депутатов. В своем обращении парламентарии отметили, что в настоящее время для работы в такси разрешаются не только российские водительские удостоверения, но и национальные права ряда стран, при условии, что они оформлены на русском языке. Депутаты подчеркнули необходимость повышенного контроля в этой области для обеспечения безопасности дорожного движения. Также они отметили, что увеличение сбора для мигрантов до 20 тысяч рублей позволит повысить эффективность миграционной политики и увеличить доходы бюджета.

В России предложили увеличить размер госпошлины за выдачу водительских удостоверений для иностранных граждан до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутатов Алексея Нечаева, Сардану Авксентьеву и Ярослава Самылина.

Письмо с инициативой направили министру финансов РФ Антону Силуанову.

В своем обращении парламентарии отметили, что в настоящее время для работы в такси разрешаются не только российские водительские удостоверения, но и национальные права ряда стран, таких как Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, при условии, что они оформлены на русском языке. Депутаты подчеркнули необходимость повышенного контроля в этой области для обеспечения безопасности дорожного движения.

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане, как и россияне, платят госпошлину за получение или обмен водительского удостоверения, которая с 1 сентября 2025 года составит 4 тысячи рублей. Депутаты считают, что увеличение сбора для мигрантов до 20 тысяч рублей позволит повысить эффективность миграционной политики и увеличить доходы бюджета.