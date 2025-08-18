Ушла из жизни театральная актриса и педагог Лариса Заовражнова

18 августа на 78-м году жизни скончалась театральная актриса, искусствовед и педагог Лариса Заовражнова. Об этом сообщила пресс-служба ВТУ имени Щепкина. Женщина родилась 11 мая 1947 года и на протяжении своей карьеры оставила значительный след в российском театре. В 1960—1970-х годах она выступала в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, где сыграла множество запоминающихся ролей в таких спектаклях, как «Аленький цветочек», «Романьола», «Милицейская история» и «Страна Айгуль». После окончания искусствоведческого отделения МГУ Заовражнова переключилась на педагогическую деятельность. В 1980-х годах она преподавала историю изобразительного искусства в ГИТИСе, а с 1988 года читала курс по русскому и зарубежному изобразительному искусству в ВТУ имени Щепкина.

После окончания искусствоведческого отделения исторического факультета МГУ имени Ломоносова, Заовражнова переключилась на педагогическую деятельность. В 1980-х годах она преподавала историю изобразительного искусства в ГИТИСе, а с 1988 года читала курс по русскому и зарубежному изобразительному искусству в ВТУ имени М. С. Щепкина. С 2010 года она разработала и вела авторский курс «Проблемы театрального пространства от античности до наших дней» для магистратуры, передавая свои знания и опыт новым поколениям студентов.

Фото: kino-teatr.ru