Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
18°
Втр, 19
20°
Срд, 20
20°
ЦБ USD 80.43 0.41 19/08
ЦБ EUR 94.09 0.38 19/08
Нал. USD 80.90 / 80.50 18/08 18:30
Нал. EUR 94.70 / 95.50 18/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 672
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 576
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 838
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 430
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Ушла из жизни театральная актриса и педагог Лариса Заовражнова
18 августа на 78-м году жизни скончалась театральная актриса, искусствовед и педагог Лариса Заовражнова. Об этом сообщила пресс-служба ВТУ имени Щепкина. Женщина родилась 11 мая 1947 года и на протяжении своей карьеры оставила значительный след в российском театре. В 1960—1970-х годах она выступала в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, где сыграла множество запоминающихся ролей в таких спектаклях, как «Аленький цветочек», «Романьола», «Милицейская история» и «Страна Айгуль». После окончания искусствоведческого отделения МГУ Заовражнова переключилась на педагогическую деятельность. В 1980-х годах она преподавала историю изобразительного искусства в ГИТИСе, а с 1988 года читала курс по русскому и зарубежному изобразительному искусству в ВТУ имени Щепкина.

18 августа на 78-м году жизни скончалась выдающаяся театральная актриса, искусствовед и педагог Лариса Заовражнова. Об этом сообщила пресс-служба ВТУ имени Щепкина.

Лариса Заовражнова родилась 11 мая 1947 года и на протяжении своей карьеры оставила значительный след в российском театре. В 1960—1970-х годах она выступала в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, где сыграла множество запоминающихся ролей, включая Фису в спектакле «Аленький цветочек» по Аксакову и другие значимые работы в постановках «Романьола», «Милицейская история» и «Страна Айгуль».

После окончания искусствоведческого отделения исторического факультета МГУ имени Ломоносова, Заовражнова переключилась на педагогическую деятельность. В 1980-х годах она преподавала историю изобразительного искусства в ГИТИСе, а с 1988 года читала курс по русскому и зарубежному изобразительному искусству в ВТУ имени М. С. Щепкина. С 2010 года она разработала и вела авторский курс «Проблемы театрального пространства от античности до наших дней» для магистратуры, передавая свои знания и опыт новым поколениям студентов.

Фото: kino-teatr.ru