Трамп выразил стремление США к установлению долгосрочного мира на Украине

На встрече в Овальном кабинете Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили ситуацию в Украине и двусторонние отношения. Трамп назвал переговоры с Путиным конструктивными. Он также указал на перспективы поставок вооружения от НАТО, подчеркнув платность такой поддержки. Трамп подтвердил намерение созвониться с российским лидером и рассмотреть гарантии безопасности совместно с ЕС и Киевом. Зеленский акцентировал внимание на укреплении ВСУ и возможностях приобретения американского оружия через европейские структуры. Он добавил, что выборы в Украине возможны только в безопасных условиях. На вопросы о территориальных уступках он не дал четкого ответа.

В Овальном кабинете состоялась встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, на которой озвучили ключевые заявления по поводу текущей ситуации в Украине и отношений между двумя странами. Об этом пишет РБК.

Трамп сообщил, что переговоры с Владимиром Путиным на Аляске были конструктивными и есть шанс на получение результатов. Однако он подчеркнул, что не стоит ожидать немедленного завершения конфликта.

Президент США также отметил, что НАТО будет финансировать поставки американского оружия для Украины, добавив: «Мы поставляем лучшее оборудование в мире, и они платят нам за него».

Кроме того, Трамп выразил стремление США к установлению долгосрочного мира на Украине и заявил о намерении позвонить Путину после встречи. Он также упомянул, что в ходе обсуждений с ЕС и Украиной будут рассмотрены гарантии безопасности для Киева.

Президент США высказал поддержку концепции прекращения огня, хотя считает возможным достигнуть мирного соглашения даже в условиях продолжающегося конфликта.

В свою очередь, Зеленский подчеркнул важность укрепления украинской армии как части гарантий безопасности. Он отметил, что возможность закупки американского оружия через Европу или НАТО также рассматривается.

Зеленский добавил, что выборы в Украине возможны только в безопасных условиях, что требует общего перемирия на всех фронтах. При этом он не дал четкого ответа на вопрос о территориальных уступках.

Фото: REUTERS / Kevin Lamarque