Стало известно о состоянии пострадавших при ЧП на предприятии в Рязанской области

Об этом сообщил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников. Он сообщил, что утром 18 августа навестил пострадавших в результате ЧП на предприятии Шиловского района. «Все они находятся в удовлетворительном состоянии, и это, безусловно, хорошая новость. Всех пациентов уже перевели из реанимации в профильные отделения — травматологическое, торакальное, челюстно-лицевое и нейрохирургическое. Каждый проходит лечение по профилю», — отметил Пшенников. Он подчеркнул, что помимо основной терапии, пострадавшие получают помощь психологов, психотерапевтов, сурдологов и ЛОР-врачей.

