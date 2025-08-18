Стали известны подробности пожара в Сасове

Напомним, пожар произошел вечером 17 августа на улице Тюрина. Горел жилой дом. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. Его тушили 17 человек и 8 машин. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара и ущерб устанавливают специалисты.