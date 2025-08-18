Скопинский район представил свой опыт работы на Муниципальном инвестфоруме

Скопинский район поделился своим опытом привлечения крупных инвесторов. В частности, речь шла о масштабных фармацевтических инвестпроектах, которые вошли в федеральный перечень приоритетных. В Рязанской области это два долгосрочных контракта, заключенных между федеральными и региональными органами власти и инвесткомпаниями «СКОПИНФАРМ» и «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС». Общий объем инвестиций превышает 10 млрд рублей.

Скопинский район 14 и 15 августа представил Рязанскую область на Муниципальном инвестиционном форуме в Минусинске Красноярского края. Событие организовали при поддержке НААИР.

Дискуссионная площадка объединила порядка 300 глав муниципальных образований, представителей федеральных и региональных органов власти, агентств развития и деловых объединений, инвеступолномоченных со всей страны. По мнению организаторов, такие встречи помогают в формировании компетентного сообщества и обмене практиками повышения привлекательности ведения бизнеса в муниципалитетах. По итогам форума будут сформированы предложения по развитию Муниципального инвестиционного стандарта.

При участии инвесторов Скопинский район вошел в федеральный проект, что позволило привлечь свыше 500 млн рублей на строительство важных соцобъектов — школы, детсада, ФОКа. Фарминвесторы уже сдали современный жилой комплекс для сотрудников и планируют строительство многоквартирных домов.

«Это примеры успешной практики, когда вместе с реализацией инвестпроектов развивается и муниципалитет, повышается уровень жизни населения. Муниципальная инвестиционная политика — очень важное для нас направление работы органов местного самоуправления», — отметила инвеступолномоченный Скопинского района Галина Овсянникова.

АО «Корпорация развития Рязанской области» с конца 2023 года координирует внедрение Муниципального инвестиционного стандарта на территории региона, и регулярно проводит обучающие курсы для инвеступолномоченных.

Муниципальный инвестиционный стандарт был утвержден Минэком РФ в сентябре 2023 года. Он основан на 10 рекомендациях инвеступолномоченным по взаимодействию с инвесторами, приходящими на территорию муниципалитетов, и призван повысить качество сопровождения проектов.