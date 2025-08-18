Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
19°
Втр, 19
20°
Срд, 20
20°
ЦБ USD 80.02 0.25 16/08
ЦБ EUR 93.71 0.65 16/08
Нал. USD 80.90 / 80.30 18/08 14:21
Нал. EUR 94.70 / 95.33 18/08 14:21
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 632
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 554
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 819
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 406
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Скопинский район представил свой опыт работы на Муниципальном инвестфоруме
Скопинский район поделился своим опытом привлечения крупных инвесторов. В частности, речь шла о масштабных фармацевтических инвестпроектах, которые вошли в федеральный перечень приоритетных. В Рязанской области это два долгосрочных контракта, заключенных между федеральными и региональными органами власти и инвесткомпаниями «СКОПИНФАРМ» и «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС». Общий объем инвестиций превышает 10 млрд рублей.

Скопинский район 14 и 15 августа представил Рязанскую область на Муниципальном инвестиционном форуме в Минусинске Красноярского края. Событие организовали при поддержке НААИР.

Дискуссионная площадка объединила порядка 300 глав муниципальных образований, представителей федеральных и региональных органов власти, агентств развития и деловых объединений, инвеступолномоченных со всей страны. По мнению организаторов, такие встречи помогают в формировании компетентного сообщества и обмене практиками повышения привлекательности ведения бизнеса в муниципалитетах. По итогам форума будут сформированы предложения по развитию Муниципального инвестиционного стандарта.

Скопинский район поделился своим опытом привлечения крупных инвесторов. В частности, речь шла о масштабных фармацевтических инвестпроектах, которые вошли в федеральный перечень приоритетных. В Рязанской области это два долгосрочных контракта, заключенных между федеральными и региональными органами власти и инвесткомпаниями «СКОПИНФАРМ» и «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС». Общий объем инвестиций превышает 10 млрд рублей.

При участии инвесторов Скопинский район вошел в федеральный проект, что позволило привлечь свыше 500 млн рублей на строительство важных соцобъектов — школы, детсада, ФОКа. Фарминвесторы уже сдали современный жилой комплекс для сотрудников и планируют строительство многоквартирных домов.

«Это примеры успешной практики, когда вместе с реализацией инвестпроектов развивается и муниципалитет, повышается уровень жизни населения. Муниципальная инвестиционная политика — очень важное для нас направление работы органов местного самоуправления», — отметила инвеступолномоченный Скопинского района Галина Овсянникова.

АО «Корпорация развития Рязанской области» с конца 2023 года координирует внедрение Муниципального инвестиционного стандарта на территории региона, и регулярно проводит обучающие курсы для инвеступолномоченных.

Муниципальный инвестиционный стандарт был утвержден Минэком РФ в сентябре 2023 года. Он основан на 10 рекомендациях инвеступолномоченным по взаимодействию с инвесторами, приходящими на территорию муниципалитетов, и призван повысить качество сопровождения проектов.