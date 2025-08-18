Рязанское МЧС опубликовало видео с места ЧП в Шиловском районе

На кадрах видно, как спасатели разбирают завалы, в том числе используется крупногабаритная техника. Ранее сообщалось, что специалисты расчистили половину разрушенных конструкций на трех тысячах квадратных метров. Кинологи в поисках живых людей проверили 100% помещений.