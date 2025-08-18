Рязанские травматологи помогли женщине со сложным переломом лучевой кости

Рязанские травматологи помогли женщине со сложным переломом лучевой кости. Об этом сообщает пресс-служба БСМП. Отмечается, что обратилась пациентка с травмой левой руки.

По ее словам, она споткнулась и упала на левую кисть. Женщина жаловалась на резкую боль и отсутствие движений в области левого лучезапястного сустава.

Рентгенография выявила оскольчатый перелом левой лучевой кости со значительным смещением костных отломков.

Как рассказал врач травматолог-ортопед Иван Киселев, обычно в случае таких переломов — со значительным смещении костных фрагментов — лечение проводится в условиях стационара. Применяется оперативная репозиция с последующей фиксацией пластинами, винтами или спицами. Но если лечащий врач имеет высочайшую квалификацию и большой опыт работы, то госпитализацию можно и избежать.

«Опытный специалист смог собрать все осколки кости непосредственно в условия травмцентра. Теперь пациентке не потребуется долгое пребывание в стационаре, и при соблюдении норм лечения и своевременном рентген-контроле выздоровление ее пойдет быстрее», — сообщил он.