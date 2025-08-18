Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
18°
Втр, 19
20°
Срд, 20
20°
ЦБ USD 80.43 0.41 19/08
ЦБ EUR 94.09 0.38 19/08
Нал. USD 80.90 / 80.50 18/08 18:30
Нал. EUR 94.70 / 95.50 18/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 672
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 576
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 838
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 430
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанские травматологи помогли женщине со сложным переломом лучевой кости
Отмечается, что обратилась пациентка с травмой левой руки. По ее словам, она споткнулась и упала на левую кисть. Женщина жаловалась на резкую боль и отсутствие движений в области левого лучезапястного сустава. Рентгенография выявила оскольчатый перелом левой лучевой кости со значительным смещением костных отломков.

Рязанские травматологи помогли женщине со сложным переломом лучевой кости. Об этом сообщает пресс-служба БСМП. Отмечается, что обратилась пациентка с травмой левой руки.

По ее словам, она споткнулась и упала на левую кисть. Женщина жаловалась на резкую боль и отсутствие движений в области левого лучезапястного сустава.

Рентгенография выявила оскольчатый перелом левой лучевой кости со значительным смещением костных отломков.

Как рассказал врач травматолог-ортопед Иван Киселев, обычно в случае таких переломов — со значительным смещении костных фрагментов — лечение проводится в условиях стационара. Применяется оперативная репозиция с последующей фиксацией пластинами, винтами или спицами. Но если лечащий врач имеет высочайшую квалификацию и большой опыт работы, то госпитализацию можно и избежать.

«Опытный специалист смог собрать все осколки кости непосредственно в условия травмцентра. Теперь пациентке не потребуется долгое пребывание в стационаре, и при соблюдении норм лечения и своевременном рентген-контроле выздоровление ее пойдет быстрее», — сообщил он.