Рязанские полицейские за выходные поймали 26 пьяных водителей

Инспекторы обнаружили 26 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Пять водителей отказались от прохождения медосвидетельствования. Еще четверо сели за руль пьяными повторно.