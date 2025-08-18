Рязанские полицейские за выходные поймали 26 пьяных водителей
Инспекторы обнаружили 26 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Пять водителей отказались от прохождения медосвидетельствования. Еще четверо сели за руль пьяными повторно.
Рязанские полицейские за выходные поймали 26 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.
Инспекторы обнаружили 26 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
Пять водителей отказались от прохождения медосвидетельствования. Еще четверо сели за руль пьяными повторно.