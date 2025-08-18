Рязанские полицейские депортировали пятерых иностранцев из России

Четверо мужчин и одна женщина последнее время проживали в Центре временного содержания иностранных граждан. Депортации подлежали два гражданина стран Средней Азии и три гражданина стран Закавказья. Ранее они были осуждены за кражи и убийство. Иностранцы отбыли сроки наказания, после этого их пребывание в стране признано нежелательным. Въезд в Россию этим лицам закрыт на срок от пяти до 10 лет.