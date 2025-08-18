Рязанцев предупредили о мошенниках, которые создали страницы от имени властей

Рязанцев предупредили о мошенниках, которые создали страницы от имени властей. Об этом пишет мэрия.

Отмечается, что в Telegram появились фейковые страницы руководителей администрации города Рязани. От их имени создают чаты, в которые добавляют жителей города и просят выслать «уникальный ключ», полученный через бота — якобы для подтверждения трудового стажа и начисления будущей пенсии.

После того, как человек высылает код, мошенники получают доступ к его аккаунту на «Госуслугах».

Подобные чаты не имеют ничего общего с деятельностью администрации и являются мошенническими.