Пользователи сообщили о глобальных сбоях в работе Starlink
Пользователи спутникового интернета Starlink по всему миру столкнулись с серьезными неполадками в работе сервиса. Проблемы начались вскоре после сбоев на платформе YouTube, что вызвало волну недовольства среди абонентов. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на мониторинговые сервисы.

«Сначала перестал работать YouTube, а теперь у многих пользователей по всему миру наблюдаются перебои в работе Starlink. Интернет с помощью спутников не стабилен, многие не могут подключиться к сети и использовать сервисы», — пишут пользователи в соцсетях.

Ранее аналогичные сбои в работе Starlink уже фиксировались, особенно в зонах конфликта, таких как Украина, где система активно используется военными для связи и управления беспилотниками. В таких случаях компания SpaceX сообщала о том, что работает над устранением неполадок, однако количество жалоб на сбои продолжает расти и превышает десятки тысяч по всему миру.