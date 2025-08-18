Россиянам назвали способы отличить фейковый вызов на допрос в МВД от настоящего

Россиянам назвали способы отличить фейковый вызов на допрос в полицию от настоящего. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ.

По данным ведомства, сотрудники силовых ведомств не могут приглашать граждан по телефону без повестки. В такой ситуации следует запросить официальное приглашение на бумаге и положить трубку.

Правоохранители уточнили, что такие вызовы поступают только от мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Для уточнения информации граждане могут обратиться в дежурную часть.