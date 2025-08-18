Российским молодым отцам могут сократить рабочие часы по четвергам

С таким законопроектом к Минтруду обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, папам детей до 3 лет следует трудиться не более 6 часов, чтобы проводить больше времени с ребенком и дать отдых молодым матерям. День выбран с учетом наименьшей загрузки в течение недели. «Инициатива даст реальную возможность полноценно участвовать в заботах о малыше, будь то посещение поликлиники, развивающих занятий или просто совместные игры и прогулки», — сказано в документе.

