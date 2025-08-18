Российские таксопарки проведут массовую распродажу иномарок

Отмечается, что на данный момент доля зарубежных машин превышает 80% от всех моделей. Причиной перепродажи стали требования закона о локализации транспорта для такси и о легковых перевозках. Согласно им водители с марта 2026 года не смогут перерегистрировать в реестре транспорта уже используемые в таксопарках иномарки, в том числе лизинговые. По подсчетам агентства «Автостат», при реализации на вторичном рынке автомобиль из такси теряет более половины стоимости. Например, если Haval Jollion в 2022 году был куплен в лизинг за 2,22 млн рублей, то в 2025 году на вторичном рынке он уйдет за 980 тысяч, что составляет 46% от первоначальной стоимости.

Российские таксопарки проведут массовую распродажу иномарок в марте 2026 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

