Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Шиловском районе
«С глубокой скорбью узнал о трагедии, случившейся на предприятии в Рязанской области. В результате возгорания и взрыва погибли и пострадали многие люди. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял в этой катастрофе родных и близких. Убежден, что власти региона окажут необходимую помощь семьям погибших и всем пострадавшим», — обратился к губернатору Павлу Малкову, родным и близким погибших глава РПЦ. Он помолился об успокоении душ усопших и добавил, что священнослужители Касимовской епархии оказать поддержку тем, кому она необходима.
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Он помолился об успокоении душ усопших и добавил, что священнослужители Касимовской епархии оказать поддержку тем, кому она необходима.
