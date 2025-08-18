Оперштаб: после ЧП в Шиловском районе в стационарах Москвы и Рязани находятся 30 человек

Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 672
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 576
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 838
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 430
«В стационарах Рязани и Москвы находятся 30 человек, 103 пациента проходят амбулаторное лечение», — отметили в оперштабе. Там также подтвердили информацию о 24 погибших. По данным руководителя штаба по ликвидации последствий ЧС Рустама Халикова, в поисково-спасательных работах задействовано более 300 человек и 84 единицы техники. Начаты работы по восстановлению остекления в пострадавших зданиях поселка Лесной. Ранее стала известна возможная причина ЧП на заводе.

После ЧП в Шиловском районе в стационарах Москвы и Рязани находятся 30 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«В стационарах Рязани и Москвы находятся 30 человек, 103 пациента проходят амбулаторное лечение», — отметили в оперштабе.

Там также подтвердили информацию о 24 погибших.

По данным руководителя штаба по ликвидации последствий ЧС Рустама Халикова, в поисково-спасательных работах задействовано более 300 человек и 84 единицы техники. Начаты работы по восстановлению остекления в пострадавших зданиях поселка Лесной.

Ранее стала известна возможная причина ЧП на заводе.