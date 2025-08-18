Несколько рязанских улиц останутся без холодной воды 18 августа
Несколько рязанских улиц останутся без холодной воды 18 августа. Об этом предупредил городской «Водоканал».
Отключение из-за ремонтных работ запланировано c 09:30 до 17:00 по адресам:
- ул. Зубковой, д. 6 корп.1;
- ул. Новоселов, д. 10, 12, 14/16;
- ул. Советской Армии, д. 18, 18 (ГБУ РО ГДП № 2), 20, 22, 24, 26, 28/7, 28/7 (МБУ СШОР Юпитер).